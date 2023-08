A8: chiuso per una notte il tratto Legnano-allacciamento A9

Chiusura nella notte fra lunedì 21 e martedì 22 agosto lungo la A8 all'altezza di Legnano in direzione Milano per lavori di asfaltatura e di manutenzione.

A8: chiuso per una notte tratto di Legnano

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, di pavimentazione e di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di lunedì 21 alle 5 di martedì 22 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e l'allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Milano.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano, si consiglia di percorrere la SS33 del Sempione e la SP300, per rientrare sulla A8 allo svincolo di Lainate/Arese; in ulteriore alternativa, proseguire sulla strada statale fino al Raccordo Fiera ed entrare sulla A8 allo svincolo Fiera di Milano.