Diverse le chiusure notturne previste nei prossimi giorni lungo l'autostrada A8, A9 e la Tangenziale Nord.

A8, A9 e Tangenziale: tutti i cantieri previsti nei prossimi giorni

Sulla A8 Milano-Varese, sul Ramo di allacciamento SC5 Strada Varese-Gazzada/A8 Milano-Varese e sulla A60 Tangenziale di Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Varese e Solbiate Arno, verso Milano.

Lo svincolo Castronno sarà chiuso in entrata verso Milano.

L'area di servizio "Brughiera Ovest", situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un'ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

a chi è diretto a Genova/Gravellona Toce, vista la concomitante chiusura sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08) del tratto Besnate-Castelletto Ticino, percorrere la SS341 verso Castronno-Gazzada, la SP17, la SS33 del Sempione, verso Sesto Calende e entrare sulla diramazione Gallarate-Gattico dalla stazione di Castelletto Ticino;

per i veicoli leggeri diretti a Milano, percorrere la SS341 verso Castronno-Gazzada e rientrare in A8 dallo svincolo di Solbiate Arno;

per i veicoli con massa superiore ai 35 quintali diretti a Milano, percorrere la SS341 verso Castronno-Gazzada, via XXV Aprile, via Carabelli, via De Gasperi, la SP26, la SS341 verso Varese e entrare in A8 dallo svincolo di Solbiate Arno.

Sul Ramo di allacciamento SC5 Strada Varese-Gazzada/A8 Milano-Varese:

-sarà chiusa, per chi proviene da Buguggiate, l'immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, uscire allo svincolo SP57 Gazzada Morazzone, percorrere la SS341 in direzione Castronno e entrare in A8 dallo svincolo di Solbiate Arno.

Sulla Tangenziale di Varese (A60):

-sarà chiuso, per chi proviene dal Valico del Gaggiolo, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano. In alternativa, percorrere la SP1, la SP17 e la SS341 in direzione Castronno-Gazzada e entrare in A8 dallo svincolo di Solbiate Arno.

I lavori lungo la A9

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.

In alternativa si consiglia, dopo l'uscita obbligatoria a Como Mone Olimpino, percorrere via Bellinzona verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina.

I lavori lungo la Tangenziale Nord

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione nella galleria di Baranzate, dalle ore 21:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate in entrata verso Rho.

In alternativa si consiglia di entrare dallo svincolo di Baranzate.