Novate. A52 Tangenziale nord di Milano: chiusa per una notte l'entrata dello svincolo di Bollate

A52 Tangenziale nord di Milano: la comunicazione di società Autostrade

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, dalle 21 di lunedì 28 aprile alle 5 di martedì 29 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in entrata verso Rho, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria di Baranzate. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Baranzate.