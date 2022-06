A Vittuone iniziano i lavori per la manutenzione delle strade

A Vittuone da lunedì 13 giugno 2022 inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria delle strade di diverse vie del paese.

A Vittuone lavori per la manutenzione strade

L’Amministrazione comunale di Vittuone comunica che a partire da lunedì 13 giugno 2022 inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento della pavimentazione di diverse vie del territorio comunale. Il primo lotto è stato affidato alla ditta STRADE 2020, con sede in via De Agostini 62 a Cuggiono.

Le tempistiche e le vie interessate

I lavori si protrarranno per 90 giorni, fino all’11 settembre 2022, con orario dalle 7.30 alle 18.00.

I lavori previsti dal primo lotto interesseranno, in sequenza:

Via Isonzo

Via Volontari Libertà

Traversa di via Volontari Libertà

Via Piave

Via Ghidoli

Via Gramsci

Via Trieste

Via Marconi

Via Olof Palme

Via Villoresi (quest’ultima, essendo pavé in porfido, sarà eseguita da una squadra dedicata e si prevede l’esecuzione a far tempo dall’ultima settimana di luglio alla prima di agosto).

Hanno comunicato dall'Amministrazione: "Si chiede la collaborazione della cittadinanza per gli inevitabili disagi che potranno essere causati dalla indispensabile, seppur temporanea, chiusura al traffico delle vie di volta in volta interessate dai lavori, che saranno tempestivamente segnalati dagli appositi cartelli".