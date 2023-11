Si celebrerà a Villa Colombo a Magenta con due giorni di appuntamenti il 19 e 20 novembre, la Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia.

A Villa Colombo si celebra la Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia

Due giorni di appuntamenti per celebrare la Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Questo quanto ha organizzato per domenica 19 e lunedì 20 novembre il Comune di Magenta in collaborazione con la rete Fari (La tribù degli Zoccoli, Centro Culturale Don Cesare Tragella, Via Libera, Dedalus, Famiglie per l’accoglienza, Comin, Calicantus Famiglie Adottive, Agesci) che gestisce Villa Colombo.

Un calendario fitto di impegni che partirà domenica dalle 9.30 alle 11.30 con «I diritti emotivi dei bimbi/e» con un laboratorio sulle emozioni dedicato ai bambini fino ai 7 anni in villa Colombo (prenotazione obbligatoria a vialibera.ccf@gmail.com). Poi si prosegue dalle 15 alle 17 «Nel paese degli sdritti!» con il gioco dell’oca dei diritti dedicato ai bambini dai 5 anni in su sempre in villa Colombo (prenotazione obbligatoria a iscrizioni.tribu@gmail.com). Chiuderà poi gli appuntamenti domenicali «Le cose difficili», giochi di ruolo e laboratori per bambini dai 9 ai 13 anni dalle 17.15 alle 19, sempre negli spazi di villa Colombo (prenotazione obbligatoria a info@dedalusteatro.it).

Il secondo giorno di appuntamenti

Il giorno successivo, lunedì, si terrà invece dalle ore 21 l’incontro in sala consigliare con l’autore Alessandro Grittini del libro «Costellazione Kurt». Nella serata sono previste anche delle letture con Lisa Zanzottera.