A Vermezzo Giornata dello sport: veicolo di socializzazione e aggregazione

È in programma per sabato prossimo, 14 settembre 2024, la Giornata dello Sport a Vermezzo con Zelo in via Ada Negri, un evento importante per conoscere e valorizzare tutte le realtà sportive del territorio e promuovere lo sport come momento di aggregazione e di socialità.

Presenti le realtà del territorio

Sulla scia di quanto fatto negli anni precedenti, l’iniziativa conferma la presenza di realtà consolidate (Accademia Milanese, Edes, Eagles, Vovinam Italia), ma si apre a tutte le altre realtà che operano in paese, tra cui un’eccellenza unica nel suo genere come il Royal Club Cavalieri Morali Vitali, conosciuto in tutto il mondo perché teatro di competizioni ippiche internazionali, tra cui spicca il Campionato mondiale di cavalli arabi di linea egiziana che si tiene ogni anno in autunno.

Una proposta ampia

«Siamo molto felici di avere tra i protagonisti di questo evento anche il Club Morali Vitali – afferma il consigliere delegato allo Sport e promotore dell’evento Davide Cellamare – Ci auguriamo che in futuro questa collaborazione possa portare a nuove opportunità per il paese e per i nostri concittadini. Oltre al Centro Ippico, quest’anno abbiamo tante altre new entry. Penso all’associazione sportiva Energy Team, che focalizza la sua attività sui più piccoli con corsi di psicomotricità a loro dedicati, alla Ginnastica Dinamica Militare Italiana, alla Revolution Dance Academy e al nuovo centro Beepilates che proprio a settembre inizierà la sua attività».

Una proposta ampia e variegata nelle discipline a disposizione di tutti coloro che parteciperanno all’evento, uno degli ultimi prima dell’inizio della stagione autunnale. Ad animare tutti i momenti della giornata sarà Radio SP30, radio ufficiale dell’evento.

Anche la comunicazione avrà la sua importanza nella buona riuscita dell’evento.

«Per ora abbiamo solo comunicato la data e le realtà sportive che aderiscono alla manifestazione. Nei prossimi giorni pubblicheremo la mappa dei luoghi coinvolti con il calendario di tutti i momenti in programma. Alcuni sono già definiti, altri in via di chiusura. Sui canali social, nel frattempo, approfondiremo le attività delle singole realtà sportive ed esporremo nei locali del paese le locandine con il programma dettagliato, che invieremo anche ai giornali locali per la pubblicazione» spiega Cellamare.

Non ci resta che aspettare il 14 settembre e festeggiare insieme lo sport a Vermezzo con Zelo, per promuovere uno stile di vita sano e favorire i momenti di aggregazione e socializzazione. Un giorno interamente dedicato allo sport e alle tante eccellenze agonistiche e non del territorio. Si potrà partecipare alle lezioni di prova gratuite, cimentarsi nelle diverse discipline, parlare con gli insegnanti, informarsi sui corsi e, assolutamente da non perdere, i momenti conviviali con le associazioni.