Il problema

Pochi medici di base a Vanzaghello, ora la notizia che fa ben sperare per il futuro: da gennaio 2022 arriverà un nuovo dottore.

A Vanzaghello arriverà un nuovo medico di base a partire da gennaio 2022: è quanto annunciato dal sindaco Arconte Gatti.

Pochi dottori: in arrivo un nuovo medico di base

Un problema, quello della mancata presenza di dottori di base che a Vanzaghello si è fatto sentire più che in altri paesi. Tanto che il primo cittadino Arconte Gatti, da mesi, sta sollecitando Ats affinché venga trovata una soluzione. Al momento, per due giorni a settimana, è attiva l'Unità sanitaria speciale, ma non basta. Anche i cittadini si sono attivati attraverso una raccolta firme o inviando ripetute mail all'Azienda sanitaria. Ora la notizia che fa sperare in un ritorno alla normalità: da gennaio arriverà un nuovo medico di base.

L'annuncio del sindaco

Ha infatti scritto il primo cittadino Gatti:

"A seguito di ripetute e quotidiane sollecitazioni intercorse con Ats, ho avuto conferma che dal prossimo mese di gennaio disporremo della presenza definitiva di un medico di medicina generale nel nostro comune. Questo è un primo passo importante per riportare la situazione alla necessaria normalità a tutela della salute di tutta la Comunità. Sono fiducioso che il mio rapporto e il dialogo con le istituzioni preposte possa concretizzarsi in ulteriori benefici per il nostro paese".