A Vanzaghello arriva il pacco dono per i neonati

Un pacco ai nuovi nati: il gesto di vicinanza dell’Amministrazione comunale di Vanzaghello nei confronti delle famiglie.

L'ok alla misura a favore delle famiglie

L’anno nuovo si è aperto con un’iniziativa inedita. Città metropolitana di Milano, Energie sociali Jesurum srl e l’Amministrazione comunale di Vanzaghello hanno infatti deciso di unirsi alle famiglie dei nuovi nati nel 2022 accogliendo la proposta di alcune aziende di far pervenire alle neo mamme e ai neo papà un pacco con alcuni prodotti dedicati ai piccoli e ai loro genitori. Una misura che non riserverà alcun onere per il palazzo.

"Iniziativa di successo tra pubblico e privato", commenta il palazzo

Un’iniziativa, spiegano dal Comune «frutto di una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, che rappresenta un segno concreto di affetto e accoglienza nei confronti dei nuovi nati e delle loro famiglie. Da Città metropolitana e dall’Amministrazione comunale, dunque, «un grande abbraccio di benvenuto a tutte le bambine e a tutti i bambini e ai loro genitori un caro saluto, con l’augurio che il 2023 porti loro serenità e gioia».

Il contenuto del pacco

Nel pacco sono presenti alcuni prodotti per i piccoli e i loro genitori. Per riceverlo è sufficiente utilizzare il codice univoco che è stato comunicato ai genitori tramite lettera utilizzandolo per completare l'acquisto gratuito attraverso il portale di Amazon, che a sua volta effettuerà la consegna direttamente al domicilio. Un segno di affetto e accoglienza per i bebè.