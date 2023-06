A Temptation island approda anche una ragazza di Legnano

Partirà stasera Temptation island, il programma di Canale 5 a cui parteciperà quest'anno anche Marika, di 25 anni di Legnano.

A Temptation island anche una 25enne di Legnano

Inizierà questa sera su Canale 5 Temptation island, il programma tv dove giovani fidanzati e non tenteranno i propri coetanei portandoli anche al tradimento. Tra di loro sarà presente anche Marika, una 25enne di Legnano, ex assistente di volo con la passione per i viaggi.

In totale saranno 28 i single, 14 uomini e 14 donne e si troveranno su quest'isola con spazi dedicati solo a loro.