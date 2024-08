A settembre, nel centro cittadino si tornerà a... sciare

Si tornerà a sciare a Turbigo: conto alla rovescia.

A settembre in paese si potrà sciare

A Turbigo si potrà tornare a sciare. In questi giorni infatti è stato annunciato il ritorno di un altro importante appuntamento in paese: si tratta della "Bella Rider Special Edition 2024", ossia la possibilità di poter sciare su una pista realizzata in materiale plastico in via Trieste.

Ormai in paese questo evento organizzato dallo Sci Club Turbigo è diventato consuetudine: il tutto inizierà venerdì 20 settembre alle 19 con l’apertura della pista e il taglio del nastro, alle 21 sci libero e a partire dalle 22 dj set.

Sabato 21 invece il programma prevede l’apertura della pista dalle 10, con un grandissimo ospite d’eccezione: l’ex campione di sci Kristian Ghedina. Alle 15 è prevista la presenza di atleti olimpici e paralimpici, dalle 19 fino alla chiusura musica dal vivo.

Il gran finale

Infine, domenica 22 settembre ci sarà alle 10 una gara intersociale tra sci club, alle 13 è prevista la presenza di scuole sci per corsi per bambini, alle 16 un dibattito sull’inclusività nello sport ed infine alle 18.00 musica dal vivo.