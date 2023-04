Grazie all'impegno e alla volontà di tre consiglieri comunali che hanno dato la loro disponibilità per la causa, a Sedriano rinasce la Pro Loco.

A Sedriano rinasce la Pro Loco

Ad annunciarlo è stato direttamente il sindaco Marco Re, che ha così dato la bella notizia ai suoi cittadini.

"Si è insediato giovedì scorso il direttivo dei consiglieri 'traghettatori', con Valentina Ceccarelli presidente, Tiziano Bandera vicepresidente e Donatella Barini segretaria - ha spiegato il sindaco - A breve il tesseramento, aperto a tutti. Alla chiusura del tesseramento verrà eletto dai tesserati un nuovo direttivo. In questi giorni il disbrigo delle pratiche burocratiche. Poi verranno annunciate le modalità per l'iscrizione, che si potrà fare anche presso i gazebo allestiti durante gli eventi cittadini".

Già al lavoro per un evento estivo

L'attuale direttivo ha già però voglia di lavorare e si sta per rimboccare le maniche con l'obiettivo di proporre per i mesi estivi una bella iniziativa per il paese.

L'idea formulata infatti dai tre nuovi componenti del direttivo è quella di organizzare una "notte bianca" in collaborazione con il Comune che si svolgerà nei primi quindici giorni di luglio. Nei prossimi giorni i consiglieri Ceccarelli, Bandera e Barini saranno dunque al lavoro per raccogliere le adesioni dei commercianti locali per l'iniziativa.