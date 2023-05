A Sedriano la prima Marcia della Legalità

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 maggio 2023, la prima Marcia della Legalità delle scuole di Sedriano. Una manifestazione sentita ed emozionante, che ha portato in piazza oltre 800 studenti.

L'evento di oggi, venerdì 26 maggio, è iniziato nei vari plessi dell'Istituto comprensivo Matteotti alle 15.30, quando gli studenti sono partiti per radunarsi, insieme ai loro e alle loro insegnanti, nel parcheggio del municipio di Sedriano al fianco di piazza del Seminatore.

La cerimonia è cominciata poi intorno alle 16 alla presenza delle istituzioni, tra cui il sindaco Marco Re, il vicesindaco Anna Garofalo, il parroco don Luca Fumagalli, e dei rappresentanti delle Forze dell'ordine, tra cui la Polizia Postale, il comandante della Stazione dei Carabinieri di Sedriano Luca Avitabile e il comandante della Polizia Locale Gianluca Cancelli. I bambini dei tre ordini di scuola, oltre ad emozionare con i loro canti della "Legalità", hanno anche elencato, lettera per lettera, i diritti che sono stati riscritti sulla ruota omonima, inaugurata dal primo cittadino e dalla dirigente scolastica Marzia Monica Costa.

Toccante la testimonianza di Salvatore Insenga, cugino del giudice Rosario Livatino, magistrato siciliano ucciso dalla mafia nel 1990.

"Mio cugino Rosario non voleva che i ragazzi a scuola copiassero, non solo perché non fosse giusto, ma soprattutto perché se faccio copiare, il mio compagno inizierà a essere dipendente da me. La mafia fa proprio così. Rende schiavi. Invece noi dobbiamo utilizzare il tempo per insegnare ai nostri compagni. Bisogna essere liberi e riuscire a rendere liberi gli altri, perché ognugno di noi ha dignità".