Riparte il servizio Pedibus di Santo Stefano Ticino che ha visto l'adesione nell'ultimo anno di quasi la metà degli studenti.

A Santo Stefano Ticino è ripartito il Pedibus

Quello di Santo Stefano Ticino è un Piedibus ”lungo un anno” (scolastico). Infatti i Volontari garantiscono il servizio dall’inizio alla fine della scuola. E con qualsiasi condizione metereologica! Il servizio, più che una tradizione, è diventato una necessità. Infatti più della metà dei bambini che frequentano la scuola primaria è iscritta al Piedibus.

La professionalità e la generosità dei Volontari, oltre all’amorevole attenzione che costantemente prestano ai bambini, è cosa nota a tutti. La prova più concreta la danno i genitori della Prima Elementare che iscrivono la quasi totalità dei piccoli alunni. Una responsabilità che i Volontari accettano volentieri, consapevoli di rendere un prezioso servizio alle famiglie ma soprattutto di offrire un importante momento di aggregazione e di socializzazione ai piccoli utenti.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Un servizio gestito dai volontari dell'Avis

L’Associazione che coordina il servizio è l’AVIS, che tutti gli anni si impegna a confermare i Volontari o a reclutarne di nuovi per sostituire quelli che non sono più disponibili. L’AVIS coglie anche questa occasione per lanciare un appello a tutte le persone di buona volontà affinché si rendano disponibili per diventare nuovi “Volontari per la Scuola”.