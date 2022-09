A Santo Stefano ritorna il Pedibus

A Santo Stefano, dopi due anni di stop forzato a causa della pandemia, è ritornato il servizio Pedibus.

Il ritorno del Pedibus a Santo Stefano

Martedì 27 settembre 2022, dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, finalmente è ritornato il Piedibus. Un servizio a grande richiesta che fin dalla sua nascita ha riscosso un notevole successo ed un alto gradimento da parte dei genitori ma soprattutto da parte dei piccoli utenti.

Il lavoro dei volontari

I volontari di Santo Stefano hanno sempre fornito la loro disponibilità per accompagnare i bambini durante tutto l’anno scolastico: in qualsiasi stagione e con qualsiasi condizione metereologica. Col passare degli anni il servizio è diventato indispensabile, soprattutto per i genitori che lavorano e per i nonni che faticano a conciliare gli altri loro impegni con l’accompagnamento a scuola dei nipoti. Ormai quasi un terzo degli alunni della scuola primaria si serve del Piedibus facilitando anche i momenti di ingresso e di uscita dalla scuola in conseguenza della riduzione delle persone che accompagnavano i bambini.

I volontari della scuola, che comprendono anche quelli che presidiano i tratti stradali davanti alle scuole, sono coordinati dalla locale sezione dell’Avis che ha sottoscritto una convenzione con il Comune per erogare questi servizi.