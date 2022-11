A Santo Stefano in arrivo un'aula studio

A Santo Stefano Ticino è finalmente in arrivo un’aula studio aperta agli studenti di tutte le età.

Il Comune ha ricevuto un finanziamento regionale di 40mila euro che permetterà la riqualificazione di un’aula adiacente alla biblioteca comunale e la creazione di un luogo ad hoc per gli studenti.

L’aula studio sarà fornita di 12 postazioni, ma l’Amministrazione comunale ha rivelato che in futuro i posti disponibili potranno aumentare. Sarà inoltre messa a disposizione degli studenti una rete WiFi.

Ha spiegato il consigliere comunale, Renato Ferrero:

"Questa opera ha lo scopo di creare uno spazio che fino ad ora non era presente nel nostro comune, uno spazio dedicato a tutti gli studenti di medie, superiori e università, in cui sarà possibile concentrarsi e studiare in tutta tranquillità".