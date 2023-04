A Santo Stefano è arrivata la prima arnia al Bosco delle Api.

È stata installata stamattina, sabato 15 aprile 2023, la prima arnia al Bosco delle Api, in via Papa Giovanni Paolo II, a Santo Stefano.

Presenti il sindaco Dario Tunesi, il consigliere delegato all'Ambiente e Territorio Paolo Pavan e l'apicoltrice. Durante la mattinata è stata mostrata l'arnia e spiegati le idee di progetti da portare avanti al Bosco delle Api anche in collaborazione con le scuole del paese.