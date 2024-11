A San Pietro all'Olmo la mostra di presepi

La neonata associazione “Oltre l’Olmo” si presenta alla frazione di Cornaredo, San Pietro all’Olmo, con un’iniziativa per rivitalizzare l’oratorio e tutta la comunità.

Mostra di presepi

L’associazione esiste da poco più di due settimane (dal 4 novembre) ed il presidente Francesco Foti la definisce “apolitica, orizzontale e finalizzata al restauro e alla fruizione da parte di tutti del patrimonio artistico, culturale e ambientale della zona”. è per questo che ha rinunciato volontariamente a ricevere il patrocinio da parte del comune e si è rivolta esclusivamente a privati per l’allestimento e l’organizzazione di questa esposizione.

Oltre l'Olmo

I presepi in mostra provengono da varie parti del mondo ed ognuno ha alle sue spalle una storia particolare. Il primo presepe che si nota entrando nell’edificio, ad esempio, è stato realizzato da due bambini peruviani, residenti nella frazione, come omaggio alla comunità che li ha accolti. Vi è poi un tavolo con miniature raffiguranti il momento della Natività e provenienti da tutti i continenti del mondo, costruiti con materiali tipici e seguendo i canoni estetici di ogni cultura che rappresentano. Proseguendo il tragitto, notiamo un classico presepe delle nostre zone – Bareggio, per la precisione – risalente agli anni ‘50 e un tavolo con numerose miniature, tra cui uno intagliato nella lava solidificata dell’Etna, e varie composizioni stravaganti, come una caffettiera adibita a grotta per la Santa Famiglia.

Al termine del percorso, l’associazione si è occupata di servire dei biscotti di marzapane che aiutano ad immergersi ancora più affondo nell’atmosfera natalizia.