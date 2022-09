Quaranta negozi esporranno all’aperto i loro prodotti

A Rho torna lo Sbaracco tra le vie del centro

Torna oggi, sabato 10 settembre, lo Sbaracco, occasione per i rhodensi di trovare prodotti a prezzi scontati e per i commercianti di mettere in mostra lungo le strade del centro le loro offerte.

L’evento, organizzato da Shopping and Living, con il Comune di Rho, il Distretto del commercio e Confcommercio Ascom, si svolge dalle 10 alle 19, lungo le vie Madonna, Matteotti e Garibaldi, in concomitanza con la Vetrina dello Sport allestita nella vicina piazza Visconti. Un sabato, dunque, ricco di iniziative per trascorrere una giornata tra compere ed esibizioni di diverse discipline sportive.

Sabato 10 settembre, dalle 10 alle 19, in piazza Visconti saranno presenti inoltre i gazebo di 29 realtà sportive pronte a informare cittadini di ogni età, ma soprattutto i più giovani, sulle diverse discipline che si possono praticare sul territorio, per la “Vetrina dello Sport”.