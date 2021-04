A Rho tassa di occupazione del suolo pubblico gratis fino a giugno

Il Comune di Rho promuove le attività all’aperto e lo fa rinnovando la gratuità della Tosap, la Tassa di occupazione di suolo pubblico, fino a giugno.

Le attività commerciali possono occupare lo spazio di fronte alla propria attività o spazi limitrofi, previo consenso dei vicini, o occupare spazi destinati a parcheggi in caso di marciapiedi troppo stretti. Semplificata anche la procedura per richiedere l’occupazione.

L’esenzione di pagamento della tassa, già in vigore nel 2020 per tutte le attività commerciali, era stata approvata in un primo tempo da gennaio a marzo 2021 con i finanziamenti di “Fondo Rilancio Rho”, lo stanziamento voluto proprio per la ripartenza (10mila euro l’importo). Ora la misura è stata estesa fino a giugno 2021, in attesa di nuove disposizioni nazionali che proroghino la misura fino a fine anno.

Le parole del vice sindaco