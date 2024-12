La Befana del Vigile, nella tradizione di Rho, questa volta trasloca da piazza San Vittore a piazza Jannacci. Lunedì 6 gennaio 2025, dalle ore 10.00 alle 12.30, la vecchina armata di scopa per scorrazzare nei cieli e portare doni ai bambini sarà come sempre affiancata da Vespa Club, Protezione civile e agenti della Polizia Locale.

A Rho l'Epifania sarà all'insegna di musica e solidarietà

Come vuole la tradizione, avviata fin dagli anni Cinquanta e rilanciata nel 2020, la Befana raccoglierà pacchi dono da distribuire poi alle famiglie in difficoltà con l'aiuto della Caritas cittadina: la richiesta riguarda giocattoli, libri per bambini, materiale scolastico, ma anche prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa.

Il Vespa Club esporrà modelli Vespa degli anni Cinquanta e Sessanta, su cui scattare foto memorabili.

Nel pomeriggio dell’Epifania si potrà ascoltare dell’ottima musica partecipando al Concerto dell’Epifania / Aspettando Sanremo proposto al Teatro Civico de Silva dal Corpo Musicale Santa Cecilia di Passirana, diretto dal maestro Luigi Bascapé.

L’evento, che rappresenta il primo degli appuntamenti della rassegna T-OFF “Vetrina Metropolitana”, si svolgerà a partire dalle ore 17.00 fino alle 18.30.

La banda e la musica per le feste

La banda invita a vivere un momento speciale, tra grandi classici e canti senza tempo, riproponendo brani di musica leggera resi noti dal Festival della canzone italiana. Ci si potrà immergere nelle melodie senza tempo di Domenico Modugno, Fiorella Mannoia e Massimo Ranieri, arricchite dai classici come “Io Vagabondo” dei Nomadi e “Strani Amori” di Laura Pausini. Lucy Caputo, Alessio Pollastrini saranno affiancati al pianoforte dal maestro Agostino Barbieri, alla chitarra da Dennis Coladonato, al basso elettrico da Francesco Crippa. Un quartetto di Voci renderà ogni nota un’esperienza indimenticabile, si tratta di Samantha Trovato, Valentina Piccione, Stefania Rumagnoli ed Emanuele Renoldi.

I biglietti sono in vendita su vivaticket.it. Consultare il sito www.teatrocivicorho.com.

“La Befana del Vigile è un appuntamento immancabile – spiega il Vicesindaco Maria Rita Vergani – Confidiamo nella generosità dei rhodensi, attendendo doni da destinare alle famiglie in difficoltà economica”.

“Si apre la rassegna T-OFF con un evento davvero speciale, buona musica per suscitare emozioni e aprire il nuovo anno all’insegna della leggerezza – commenta l’assessora alla Cultura Valentina Giro – La banda di Passirana ha costruito un concerto davvero ricco di brani per accontentare i gusti di tutti: i grandi classici della canzone italiana restano indimenticabili”.