Venerdì 26 aprile entrerà nella Regione Ecclesiastica Lombarda, a Rho, proveniente dalla Diocesi di Biella, l'icona "Maria Madre della Speranza delle Confraternite".

A Rho arriva l'icona "Maria Madre della Speranza delle Confraternite"

Realizzata per iniziativa del Coordinamento Campano della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia e benedetta nel Santuario di Pompei il 3 giugno 2023, attraverserà tutte le regioni d'Italia per essere poi donata al Santo Padre in occasione del Giubileo delle Confraternite domenica 18 maggio 2025.

Questa sera sarà l'Arcivescovo di Milano, Mons. Delpini, ad accoglierla presso il Collegio dei Padri Oblati di Rho alle ore 21.00 con una processione aux flambeaux cui parteciperanno diverse confraternite della Diocesi e tanti fedeli del Santuario dell'Addolorata ove si concluderà il rito con un momento di adorazione.

L'icona proseguirà per la Diocesi di Brescia

Sabato 27 aprile l'icona proseguirà per la Diocesi di Brescia e precisamente a Chiari per il Cammino Interregionale delle Confraternite. Sarà quindi nella Diocesi di Mantova dal 28 al 4 maggio per rientrare poi nella Diocesi di Milano con un lungo iter dal 5 al 19 maggio toccando le città di Vanzaghello, Corbetta Santuario, Precotto, Cassina de' Pecchi.