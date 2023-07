A pranzo al centro sociale Pertini con la Pastasciutta antifascista

Domenica 23 luglio, presso il Centro sociale “Pertini” di Legnano, si rinnova l’appuntamento per ricordare la caduta del fascismo il 25 luglio del 1943 con la Pastasciutta antifascista.

Quel giorno, a Campegine, Alcide Cervi offrì pastasciutta, nella carenza di cibo del tempo di guerra, ai suoi compaesani per festeggiare la ritrovata libertà dopo vent’anni di oppressione fascista sfociata nella guerra a fianco dei nazisti.

Una gioia che purtroppo andò delusa con la successiva occupazione nazista e la costituzione della Repubblica collaborazionista di Salò. La famiglia Cervi ne venne drammaticamente colpita pochi mesi dopo con l’assassinio da parte dei fascisti dei suoi sette figli il 28 dicembre 1943.

"Questo è il fascismo - fanno sapere dal centro sociale Pertini - totalitarismo, oppressione, violenza, guerra. Dimenticarlo espone al pericolo di doverlo rivivere, anche se in modalità “moderne”. E i sintomi non mancano, nell’attuale congiuntura di crisi globale. Di qui la “Pastasciutta Antifascista”, perché anche oggi, come allora la famiglia Cervi, sappiamo dire di no e lottare per difendere la libertà, la giustizia, la pace".