A piedi fino a Monza con Lombardia Coop to Coop

Prosegue il progetto Lombardia Coop to Coop che, dopo la Via Francisca del Lucomagno, vedrà il secondo gruppo di soci iniziare il cammino che li porterà da Busto Arsizio fino a Monza.

La seconda camminata di Lombardia Coop to Coop

Da venerdì 15 a domenica 17 luglio, un gruppo di numerosi partecipanti affronterà i 50 chilometri che costeggiano il Canale Villoresi, attraversando paesaggi rurali e andando alla scoperta dei numerosi beni storico-artistici lungo il percorso.

Lombardia Coop to Coop è nato perché siamo abituati a camminare fin da piccoli e spesso lo diamo per scontato, ma è uno degli ingredienti principali per raggiungere il benessere. Camminare è una scelta tanto semplice quanto rivoluzionaria e chi sceglie di percorrere i grandi cammini storici mette in moto una forte energia che rispetta l’ambiente. Il camminatore non inquina e porta con sé, nel suo zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere. Inoltre, unendo i punti vendita Coop, il progetto li trasforma in approdi pellegrini, punti di ristoro e luoghi di cooperazione dove collezionare i timbri da apporre sul “passaporto” del camminatore, una preziosa testimonianza del cammino percorso. In questo secondo itinerario sono coinvolti i negozi Coop di Arconate, Busto Garolfo, Parabiago e Monza e in ognuno di questi luoghi si incontreranno realtà dei territori.

In maggio si era tenuta la prima iniziativa del progetto, che ha visto camminare i partecipanti dal Lago di Lugano fino a Pavia lungo la Via Francisca del Lucomagno, un itinerario di 135 Km dove i punti vendita di Lavena Ponte Tresa, Varese, Busto Arsizio e Pavia hanno accolto e rifocillato i camminatori facendo da trait d’union al loro viaggio.

Un’esperienza per tanti nuova, che ha unito i partecipanti nella condivisione della scoperta e della fatica per compiere la propria piccola impresa, personale e collettiva. Le esperienze dei soci che hanno partecipato alla prima edizione si possono rivedere sulla playlist del canale YouTube di Coop Lombardia.