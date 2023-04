A Pasquetta torna "Floribunda" e la "Fiera dell'Angelo"

Nella giornata di ‘pasquetta’ torna a Inveruno l’appuntamento con l’Antica Fiera dell’Angelo e ‘Floribunda’: un momento di commercio, cultura, ambiente in cui ritrovarci e ritrovarsi.

A Pasquetta torna Floribunda e Fiera dell'Angelo

“Lunedì 10 aprile torna la ‘Fiera dell’Angelo’ con una serie di iniziative ed occasioni per stare insieme, tante opportunità di divertimento per grandi e piccini, ma anche occasioni culturali”, spiega il sindaco Sara Bettinelli.

“La Pasqua: momento di rinascita, dal valore simbolico molto profondo, perché legato, oltre che alla religione e alla tradizione, ai ritmi naturali e al risveglio dei cicli vitali – commenta l’assessore Luigi Gariboldi - Nel nostro Comune il lunedì di Pasqua si svolge da tempo immemorabile l’Antica Fiera dell’Angelo. Per l’occasione le vie del centro cittadino sono animate da tantissime di bancarelle di ogni genere, mentre negli spazi di Villa Tanzi trovano spazio gli espositori legati a piante e fiori”.

Quest’anno esporranno: ‘Amici dei Bonsai’, ‘Erboristeria Medicinale’, Giovanna Nebuloni, Giovanni Forasacco, ‘Happy Plant’, ‘I fiori della Barisella’, ‘Il peccato vegetale’, Impoggio, l’Arte dei Fiori Pressati, Martino Vivai, ‘Natura e Vita’, Nolai Maura, ‘Planet Cactus’, Ribero Vivai, ‘Sergio & Monica’, Silvani Paola, ‘Sognando... Boboli’, Spagnoli Andrea e Tarricone Graziella.

Vie coinvolte nella fiera di paese:

piazza San Martino, via Magenta, via Verdi, via Dante, via Grandi e largo Pertini.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Gli eventi correlati:

‘Gli Alberi sono in nostri Maestri’

lunedì 10 aprile ore 16 in Sala Consiliare

Michele Losi presenta gli ‘Alberi Maestri’ ed il progetto per Inveruno

a seguire nel parco comunale: ‘visita guidata’ alla scoperta del mondo degli alberi, delle piante e delle nostre radici attraverso l’installazione artistica ‘Alberi 3.0 Inveruno’.

‘dentroINVERART’

dal 10 al 25 aprile in Sala Virga

‘L’acqua che accende la forma’

In esposizione opere di Ilara Berzaghi e Luca Caniggia

Inaugurazione mostra lunedì 10 aprile alle ore 11 in Sala Virga

La rassegna ‘dentroINVERART’ è un ciclo di mostre personali o bipersonali, nato nel 2014, accompagnate da uno speciale catalogo dove trovano testimonianza le opere con alcuni spunti

critici, biografia e bibliografia dell’artista.