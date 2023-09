A Ozzero premiati gli studenti meritevoli

Due ragazzi e una ragazza. Sono tre i vincitori della borsa di studio del comune di Ozzero, intitolata a Domenico Maggioni. Grazie ai loro eccellenti risultati sui banchi delle scuole medie Alessia Viola, Gabriele e Alessandro Mangiapanello si sono aggiudicati il riconoscimento intitolato a uno dei primi laureati del comune di Ozzero.

Dopo la scomparsa di Maggioni nel 2015 i cugini hanno pensato di continuare a far vivere Domenico, ricordandolo con una Borsa di Studio a favore dei giovani studenti. L’amministrazione comunale grata ai generosi benefattori, ringrazia a nome di tutti i cittadini e cittadine. I giovani sono il nostro futuro, lo si dice spesso. Un benestante che non ostentava e viveva con la morigeratezza d’altri tempi. Cosa da non dimenticare oggi, quando vivere addirittura al di sopra dei propri mezzi sembra essere diventato normale.

«Quest'anno ho avuto il piacere di premiare Gabriele, Alessandro e Alessia. C’è quindi un ex equo perché Gabriele e Alessandro sono due gemelli che entrambi si sono distinti. Sicuramente è un merito e un onore anche per il Comune di Ozzero avere dei ragazzi che ogni anno si distinguono nel loro percorso di studi. Ho sottolineato loro quanto l'impegno valga non soltanto per il fatto che hanno ottenuto un incentivo economico, ma vale per il fatto che loro abbiano in qualche modo un biglietto da visita perché è il loro risultato eccellente che rimarrà per sempre nel loro curriculum e nella loro storia di studi - ha aggiunto il sindaco - Quindi loro si presenteranno al successivo percorso con un curriculum di livello eccellente. E questo sicuramente fa un onore a loro ed è una soddisfazione anche per gli insegnanti e per i genitori naturalmente che gli sono stati a fianco nel loro percorso di studi».