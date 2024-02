A Ozzero lavori in piazza Libertà da maggio

Partiranno a maggio i lavori della nuova Piazza Libertà a Ozzero, che per importo, data e importanza vanno di fatto a simboleggiare una sorta di regalo d’addio dell’amministrazione Villani. Che in realtà sarebbe meglio definire un regalo a cui partecipa anche Regione Lombardia, che ha contribuito a finanziare l’opera.

Un importante riqualificazione

“Finalmente, dopo quasi due anni dall'ottenimento del finanziamento, siamo in procinto di bandire la gara per iniziare i lavori di riqualificazione di Piazza della Libertà – spiega il primo cittadino di Ozzero Guglielmo Villani -, ricordiamo il finanziamento di 466 mila euro ottenuto grazie alla partecipazione al bando per la rigenerazione urbana di Regione Lombardia. Nel 2020 ci ha visto assegnatari di questo finanziamento di un importo decisamente importante con cui finalmente riusciremo a riqualificare l'area dell'ex asilo, demolendo l'immobile, ridando nuova vita agli spazi, spostando il parcheggio, aumentando il numero di posti e con un intervento nel cuore del paese che appunto andrà a sistemare e bonificare un'area abbandonata, dove oggi ha sede un immobile completamente degradato. I lavori – spiega il sindaco di Ozzero -, presumibilmente potranno iniziare nei primi di maggio, salvo altri ulteriori impedimenti che mi auguro non ci siano più”.

La vecchia scuola dell’infanzia è oggi “non solo vecchia, ma proprio ridotto a un rudere”, parola dello stesso Guglielmo Villani, che spiega però come il progetto, andando a interessare tutta l’area antistante, riguarderà anche

“due luoghi particolarmente frequentati del paese, che sono la posta e la banca e contestualmente andremo a riqualificare tutta l'area su cui insiste il monumento ai caduti, quindi sarà un intervento molto importante che andrà a dare nuova vita a questo spazio del nostro comune che è uno spazio molto importante per la nostra comunità”.

Una squadra di lavoro meticolosa

Lavori che vanno quindi a unirsi su quelli di via Pavese, per cui già più di un anno fa il Comune di Ozzero ha potuto avvalersi di fondi ricevuti da Regione Lombardia per un totale di centomila euro. A questi l’amministrazione comunale ha aggiunto delle risorse provenienti dall’avanzo dei bilanci accumulato negli anni per un ammontare di 140 mila euro. Di soldi da investire in opere pubbliche nel piccolo comune dell’abbiatense non ne mancano, insomma. E le dimensioni di Ozzero rendono ancora più soddisfacente il fatto che un municipio con pochi dipendenti e risorse sia riuscito solo per questi due interventi a ottenere da Regione Lombardia a oltre cinquecentomila euro. Un bravi va prima di tutto ai tecnici comunali.