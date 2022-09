A ottobre tornano i Campionati italiani Motoroaid

Domenica 9 Ottobre, in Piazza Mercato a Magenta, ci sarà la Finale di Campionato Italiano Motoraid.

La finale dei Campionati Motoraid

Tutta da scoprire, questa disciplina di “regolarità cronometrica” è praticata con qualsiasi tipo di moto o scooter, sia d’epoca, sia moderna. L’evento è adatto a tutti, infatti il Motoclub Magenta ha previsto la Classe Turistica.

Con qualsiasi mezzo a due o tre ruote, potrete seguire gli esperti Piloti, lungo i 70 km tracciati all’interno del Parco del Ticino. Non è ancora il momento quindi di chiudere la moto nel box!

Fin dalle 8 del mattino, in piazza si potranno ammirare esemplari di moto storiche, dal faro tondo e dalle cromature d’epoca, oppure le più imponenti turistiche moderne, tutte attrezzate per la sfida. Tutte le moto presenti potranno trovare un'estimatore. Nel paddock si può scoprire come i concorrenti utilizzano le più fantasiose tecnologie per addomesticare il tempo e minimizzare le penalità. In gara, osservate le tecniche con le quali scooteristi e motociclisti si contenderanno il titolo nazionale.

La competizione e la premiazione dei migliori

Sotto l’occhio impietoso dei Cronometristi Lombardi, i campioni di tutta Italia vi stupiranno, fermando con la ruota

anteriore i cronometri a meno di 5 centesimi di scarto! Impossibile? Controllate voi stessi sul tabellone! Pranzo, maglietta e foto in sella alla vostra moto, inclusi. Premiazione del Campione d’Italia e chiusura della manifestazione entro le 15:00. Iscrizione anche sul posto. Programma, prezzi e altre utili informazioni, al link:

https://motoraidlombardia.wixsite.com/2022/infoitaliano2022