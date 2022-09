A Ossona mancano ancora i medici di base

Ancora irrisolta la questione della mancanza dei medici di base ad Ossona.

Il problema della mancanza di medici di base a Ossona

Attualmente i dottori presenti ad Ossona sono due e le richieste dei cittadini conformi alle proprie necessità non tardano ad arrivare.

Ha spiegato il sindaco Marino Venegoni:

"Era da poco arrivato un medico dalla Spagna. Ha però deciso di stanziarsi ad Arluno, in quanto ad oggi non esiste una normativa che si esponga sul vincolo di destinazione, ma solo sull’ambito. Ad Arluno c’erano dei medici che dovevano andare in pensione e sono stati così sostituiti, ma il problema esiste anche qui".

"Necessaria l'introduzione di nuove normative"

Infatti, il primo cittadino spiega che il problema della mancanza dei medici consiste principalmente nella mancanza di un vincolo che questi ultimi hanno sulla destinazione. Di conseguenza, anche quando arrivano medici nuovi, non c’è una norma che li colloca in un paese preciso, bensì ciò è a discrezione del medico stesso.

"Noi ci stiamo lavorando - conclude Venegoni - Abbiamo anche aperto la richiesta a coloro che stanno facendo la specializzazione, nella speranza di far arrivare qualcuno. È però necessario che da Ats e Regione Lombardia vengano introdotte nuove normative che facilitino l’inserimento dei nuovi medici".