"Una bellissima festa". Questa è forse la definizione più adatta per l’evento di sabato mattina dedicato ai 40 anni della Sezione A.N.C. di Lainate.

A.N.C. di Lainate festeggia i suoi primi 40 anni

Sabato 11 novembre, nella Sala della Musica, la Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Lainate ha festeggiato i suoi primi 40 anni di attività.

L’occasione è stata propizia per ripercorrere, attraverso testimonianze in presenza e via video, le tante iniziative che hanno visto protagonista la Sezione in questi 40 anni: le undici Giornate del Carabiniere ideate da Gianfranco Muliari (che negli anni hanno coinvolto non solo i vertici nazionali dell’Arma, ma personaggi del calibro di Gigi Proietti, Gerry Scotti e Toni Capuozzo), i progetti di volontariato sul territorio, le iniziative culturali per le scuole e la cittadinanza, la nascita del nucleo di Protezione Civile lainatese. Il sodalizio guarda oggi al futuro con rinnovato slancio e un sogno: l’istituzione del Gruppo Giovani ANC.

La giornata, iniziata con il ricordo in memoria di Giovanni Di Marco e Giuseppe Taravella, si è chiusa con l’intervento di Gianfranco Muliari, accompagnato da un lungo applauso, e delle massime autorità civili (il Sindaco Tagliaferro e in video l’Assessore Regionale Guido Bertolaso) e militari (il Maggiore Daniela Nuzzo, Comandante della Compagnia di Rho e prima donna a rivestire tale carica, e il Generale Nazzareno Giovanelli, Ispettore Regionale A.N.C.)