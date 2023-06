A Mazzafame si commemora la lotta partigiana

Appuntamento domenica 4 giugno per commemorare il 79esimo anniversario della lotta partigiana alla Cascina Mazzafame di Legnano.

79 anni fa la lotta partigiana a Mazzafame: domenica la commemorazione

L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale e da Anpi Legnano, vedrà la partecipazione degli alunni delle scuole secondarie di primo grado.

Il programma prevede alle 10 la benedizione della lapide dedicata ai partigiani e ai cittadini legnanesi che il 19 giugno 1944 si batterono contro i nazi-fascisti, alle 10.30 il saluto del sindaco Lorenzo Radice, a seguire alcune letture sulla Resistenza a cura dei ragazzi. La commemorazione proseguirà con l’intervento del presidente di Anpi Legnano Primo Minelli che come da tradizione ricorderà per nome i protagonisti di quella battaglia ("I Venegoni, il Samuele Turconi, la Piera (Pattani, ndr), il Rossato, il Bragè, il Rizzi, l’Angela Alogisi, il dottor Tornadu... erano giovani che, costretti a imbracciare le armi, riscattarono l’Italia dalla vergogna del fascismo e che oggi in questo luogo onoriamo" ha detto Minelli l'anno scorso. In chiusura, il concerto del Corpo bandistico legnanese.

Nella foto di copertina: la commemorazione andata in scena nel 2021