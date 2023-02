A Magnago la stretta sulla discarica che dà i frutti sperati

Meno rifiuti alla piattaforma ecologica. Nel primo semestre del suo incarico, l'Amministrazione comunale di Magnago guidata da Dario Candiani ha aumentato i controlli in discarica per verificare che chi conferisse i propri rifiuti avesse il diritto a farlo.

Dopo le cattive condotte la misura a tutela della discarica

Nel corso delle settimane e dei mesi sono via via emersi di casi di cittadini che fungevano da prestanome per altri o, più semplicemente, di altri che «semplicemente» non rispettava il regolamento vigente.

«Abbiamo cercato di comprendere come migliorare e razionalizzare il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale – afferma il consigliere delegato Emanuele Brunini - Sono oramai risapute le problematiche che abbiamo riscontrato in merito alla piattaforma ecologica, in cui si evidenziava un importante conferimento di ingombranti e inerti. Nel mese di ottobre e novembre abbiamo aumentato i controlli, facendo rispettare il regolamento in uso da anni, e l’attività di prevenzione».

"Ridotto il conferimento dei rifiuti ingombranti"

Questo ha portato a risultati evidenti nel corso di dicembre:

«Nell'ultimo mese del 2022 si sono registrati evidenti risultati in termini numerici – prosegue Brunini - Evidenziamo una importante riduzione del conferimento di ingombranti e inerti alla piattaforma ecologica. In merito agli ingombranti, infatti, si è registrato un conferimento di 6.280 kg, quando la media gennaio-novembre è di 26.858 kg; questo dato significa una riduzione di oltre il 76%. Netta, anche, la disparità con gli anni precedenti: «Per dare una idea, nel dicembre 2021 si era censito un conferimento di 19.640 kg, su una media annuale di 24.291 kg. Occorre tenere in considerazione che il costo di smaltimento degli ingombranti è di circa 240 euro a tonnellata; la cifra che si può risparmiare non è indifferente».

La raccolta degli inerti

Anche sugli inerti si registra una importante riduzione, tant’è che nel mese di dicembre si è verificato un conferimento di 9.230 kg, quando la media gennaio-novembre è di 22.397 kg – fa eco l’assessore Ferruccio Binaghi – La riduzione in tale categoria di rifiuti è oltre il 58%. Nel dicembre 2021 si annota invece un conferimento di 16.440 kg, su una media annuale di 24.108 kg».

Bene il secondo evento di pulizia

Intanto sabato scorso si è tenuto il secondo evento di pulizia delle aree verdi, organizzata dall'Amministrazione comunale grazie alla disponibilità di alcuni volontari che hanno scelto di dedicare una mattina per la pulizia di alcuni boschi magnaghesi dove è purtroppo «normale» abbandonare i propri rifiuti. L'appuntamento, tra l'altro, potrebbe diventare mensile.