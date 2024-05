A Magenta e Legnano il "cesareo dolce": il papà resta accanto alla mamma

Attivato all'ospedale di Magenta il "cesareo dolce": il papà accanto alla mamma per un parto piu’ sereno.

Attivato il "Cesareo dolce" sia a Magenta che a Legnano

Il Fornaroli ha attivato il parto cesareo dolce, un nuovo percorso che permette alla donna di avere il proprio partner accanto durante il parto cesareo già programmato. L'iniziativa magentina, estesa anche al Punto nascita di Legnano, mira a rendere il momento della nascita un'esperienza più inclusiva e accessibile, valorizzando il ruolo del papà e il suo sostegno emotivo alla mamma, in un momento così delicato.

"Un significativo passo avanti per umanizzare il parto cesareo"

Roberto Fogliani, direttore dell'Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Magenta e direttore del Dipartimento materno-infantile dell'Asst Ovest Milanese, spiega:

"Quello che all'apparenza è un piccolo cambiamento rappresenta un significativo passo avanti per umanizzare il parto cesareo e renderlo un'esperienza più positiva per la donna e la sua famiglia. Il taglio cesareo è un intervento chirurgico a tutti gli effetti, e per la futura mamma può essere fonte di stress e ansia. La presenza del partner può rappresentare un importante supporto psicologico e contribuire a ridurre la medicalizzazione".

Per le donne che partoriscono con un cesareo già programmato

Questo percorso è dedicato alle donne che partoriscono con un parto cesareo già programmato, non a quelle che necessitano di un cesareo d'urgenza.

Durante il corso di accompagnamento alla nascita, il partner viene informato dettagliatamente su come si svolgerà l'intervento e può liberamente decidere se essere presente o meno. Se decide di partecipare, al momento del parto riceverà un camice, i calzari e la cuffia da sala operatoria e potrà stare accanto alla donna durante tutto l'intervento, fino alla nascita del bambino.

Contatto pelle a pelle tra mamma e bambino subito dopo la nascita

Aggiunge il dottor Fogliani:

"L'obiettivo è quello di rendere il parto cesareo un'esperienza il più possibile simile al parto naturale, favorendo il contatto pelle a pelle tra mamma e bambino subito dopo la nascita, ma lavoriamo anche per implementare presto il legame skin to skin anche con il papà".

L'iniziativa del Fornaroli si inserisce in un contesto sempre più attento all'umanizzazione del parto e al ruolo del padre come figura attiva e coinvolta nel percorso nascita dell'Asst Ovest Milanese, offrendo un'esperienza di parto più positiva e serena.