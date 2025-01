«A luci rosse» l’ultimo lavoro di «Blu» Barbini

E' uscito venerdì, il nuovo pezzo di Blu. Nome d'arte del diciassettenne aresino Nicolò Blu Barbini, che fa musica con il fratello Lupo fin da quando erano bambini.

"A luci rosse" il titolo del nuovo lavoro del cantante aresino

Tra i vincitori di Area Sanremo 2023, concorso per giovani talenti, Barbini ha pubblicato sulle maggiori piattaforme di streaming, il suo nuovo singolo «A luci rosse», per la casa discografica Sound To Be. «Il singolo esprime lo sfogo di un ragazzo che ha sprecato un'estate con una ragazza di cui è innamorato, a causa della sua incapacità di lasciarsi coinvolgere emotivamente in una relazione», ha raccontato Blu.

"Mi auguro che ascoltandolo, si possa sentire anche solo un briciolo della passione che provo per questo progetto"

«I costanti dubbi lo hanno intrappolato in un circolo di sensi di colpa, portandolo a scusarsi continuamente con lei per non essere riuscito a far funzionare le cose. Da quando l'ho scritto la prima volta un anno fa, il brano è cambiato poco, e questa è una cosa che non succede spesso. Mi auguro che ascoltandolo, si possa sentire anche solo un briciolo della passione che provo per questo progetto».

Una passiona per la musica fin da quando era bambino

L’artista, molto attivo sui principali social come @bluquellovero, cerca ogni giorno di coniugare il proprio percorso scolastico al liceo classico con la sua passione per la musica. Attualmente sta lavorando a numerosi nuovi brani, che spera possano uscire nel prossimo periodo.