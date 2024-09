A Linate per accogliere i supercampioni del territorio

Dopo le gioie e le emozioni arrivate dalle Paralimpiadi di Parigi, gli atleti azzurri sono giunti ieri, lunedì 9 settembre 2024, all’aeroporto di Linate accolti dal calore e dall’affetto dei familiari e di tantissimi sostenitori presenti allo scalo milanese. Ad attendere il nuotatore abbiatense Alberto Amodeo nella categoria S8 (medaglia d’oro nei 100 metri farfalla, oro nei 400 metri stile libero e bronzo nei 100 stile) c’erano il sindaco Cesare Nai e la vicesindaco nonché assessore allo Sport Beatrice Poggi.

Per la cronaca a Linate c’era anche il sindaco di Cassinetta di Lugagnano Domenico Finiguerra orgoglioso del suo concittadino Simone Barlaam.

«Ho l’onore e il privilegio di portare ad Alberto l’abbraccio dell’intera città - ha commentato il primo cittadino - le sue imprese sono motivo di orgoglio per Abbiategrasso e per l’intero territorio. Congratulazioni anche a Simone Barlaam, nuotatore cassinettese, protagonista insieme ad Alberto Amodeo della ricca spedizione parigina».

Entusiasta per il percorso e i successi ottenuti da Alberto Amodeo anche la vicesindaco Beatrice Poggi che ha avuto per il campione azzurro parole di sincero affetto.

«Conosco Alberto per la sua forza e la sua tenacia - ha aggiunto Poggi - caratteristiche che mi auguro possano essere d’esempio per tanti altri giovani. Sia lui che Simone Barlaam per arrivare fino a questi livelli hanno lottato ogni giorno, insegnando con i fatti il valore della costanza, del sacrificio e della bellezza di inseguire i propri sogni, oltre le difficoltà».