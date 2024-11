Cantieri che si chiudono e strade che riaprono: sono diverse le novità che, da domani, interesseranno il quartiere Oltrestazione di Legnano.

A Legnano riapre via della Pace e la settimana prossima si chiude il cantiere di via Novara

Nel pomeriggio di venerdì 29 novembre, orientativamente intorno alle 17, riaprirà al traffico la corsia di via della Pace da via Novara a via Ciro Menotti. La riapertura di una corsia di marcia è resa possibile dalla fine del lavoro di raccordo fra i tubi della rete del teleriscaldamento che ha occupato l’intera sede stradale in queste settimane.

Con la diminuzione del flusso di traffico che ne conseguirà su via Novara, nelle giornate di lunedì e martedì, si completeranno i lavori per la ciclabile sulla stessa via con la fresatura, la messa a livello dei tombini e l’asfaltatura. Per limitare l’impatto di questi interventi sul traffico, che richiedono l’istituzione del senso unico alternato, il cantiere sarà aperto solo dalle ore 10 alle 15, in modo da non ricadere nei momenti della giornata caratterizzati dagli spostamenti per e dai posti di lavoro. Entro la fine della prossima settimana, con la posa della segnaletica orizzontale, chiuderà il cantiere della ciclabile.

I lavori che interesseranno via Novara

Tornando al cantiere del teleriscaldamento da segnalare che, da metà dicembre, cominceranno gli interventi preparatori per l’estensione a via Novara della rete con la rimozione delle cuspidi che delimitano gli spazi di parcheggio. Questi interventi non avranno ripercussioni sul traffico, ma sono il preludio ai lavori che, nella seconda metà di gennaio, vedranno la posa della rete del teleriscaldamento in via Novara e comporteranno la chiusura, totale o parziale, di via della Pace per un periodo di circa tre settimane.