La viabilità a Legnano è tornata alla normalità con l’eccezione di via Ponzella che resta chiusa nel tratto fra le vie Carducci e Romagna per il cedimento del fondo della strada (si tratta della porzione frutto del ripristino temporaneo a seguito di lavori alla rete fognaria).

A Legnano la viabilità torna alla normalità

È in fase di riapertura il sottopasso di via Melzi. Quanto alle segnalazioni sull’acqua nelle cantine (diverse in via Berchet e una in viale Toselli) la Polizia locale ha provveduto a far attivare i mezzi dell’autospurghi di CAP e le idrovore della Protezione civile. Ma la lieve entità delle infiltrazioni d’acqua non ha permesso l’attivazione dei mezzi.

In via Ratti, una delle prime strade a essere chiusa dalla Polizia locale, residenti e commercianti non hanno richiesto aiuto riuscendo a gestire da sé la situazione. In questo momento il vicesindaco Anna Pavan si trova in sopralluogo in via Berchet.