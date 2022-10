A Legnano e Magenta lavori di lana e stoffa per la salute mentale

A Legnano e Magenta prendono il via le attività che prevedono lavori di lana e stoffa per la salute mentale. Da oggi, sabato 1 ottobre, al 10 ottobre.

Al via le attività a Legnano e Magenta

Non c’è salute senza salute mentale. Con questa filosofia si svolgeranno i lavori di lana e stoffa che da oggi, sabato 1 ottobre, al prossimo 10, verranno ospitate a Legnano e Magenta. L'inaugurazione è prevista per oggi, sabato 1 ottobre, alle 16.30 in piazza San Magno a Legnano e piazza Liberazione a Magenta.

I protagonisti dell'iniziativa

Prima che entrino nel vivo le attività, ecco una serie di dovuti ringraziamenti per coloro che hanno collaborato all’iniziativa: Lilt, Circolo Santa Teresa con le donne del Pertini, Oratorio delle castellane, Biblioteca di Legnano con l’iniziativa “Knitting in biblitoeca”, quindi Le comunità riabilitative di Magenta.