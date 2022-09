A Lainate si festeggia un 5 al SuperEnalotto

Ha sfiorato il colpo grosso e non si saprà mai se è più contento per la vincita fatta o più rammaricato per aver sfiorato il colpo grosso al SuperEnalotto

Il concorso del SuperEnalotto

La Lombardia si conferma protagonista al SuperEnalotto: nel concorso del 24 settembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati sei “5” del valore di 17.588,15 euro ciascuno. E anche nel nostro territorio si festeggia: nel bar di piazza Dante 27 di Lainate è stata giocata una schedina che ha centrato il 5

Quattro giocate vincenti sono state convalidate al caffè di via Modigliani 141 a Brescia, mentre la sesta nell’esercizio di piazza Vittoria 35 a Cignano, in provincia di Brescia. Il jackpot, nel frattempo, sale ancora toccando quota 278,3 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.