Tutto pronto a Inveruno per accogliere le 2300 nuove piante che prenderanno dimora in un campo di via Cavour grazie al progetto Forestami.

A Inveruno 2300 nuove piante grazie a Forestami

Inveruno accoglie Forestami, il progetto di forestazione urbana con l’obiettivo di incrementare il capitale naturale e piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 a Milano e nel territorio della Città metropolitana di Milano.

Il Comune di Inveruno vedrà sorgere nei pressi di via Cavour, in un ex campo agricolo tra un’area residenziale e il cimitero, un nuovo piccolo polmone verde: la superficie complessiva di 12.704 mq ospiterà 2.291 piante di cui 1.197 alberi (farnia, cerro, ciliegio, acero campestre e frassino maggiore) e 1.094 arbusti (caprifoglio peloso, evonimo, corniolo e ligustro).

Un percorso per raggiungerlo in sicurezza

Il progetto, la cui piantagione e manutenzione è a cura di Cooperativa Officina, prevede un’area boscata attraversabile da un percorso su erba che collega via Petrarca e la rete di mobilità lenta esistente e un filare di 29 esemplari di frassino meridionale lungo il percorso ciclopedonale. Il tutto all’interno di un interessante sistema di spazi aperti che dalla campagna si inseriscono nel contesto urbano mantenendo un canale di continuità ambientale ed ecologico con il contesto.

“La nostra Amministrazione ha da subito posto come importante punto programmatico la riforestazione, ma i primi interventi sono stati laboriosi. Poi, grazie anche al grosso contributo di Forestami, abbiamo raggiunto i 20 ettari riforestati in 10 anni e abbiamo già superato le due piante messe a dimora per ogni abitante” ha dichiarato la Sindaca di Inveruno Sara Bettinelli.

Il primo evento sabato 18 novembre

Sabato 18 novembre, la piantagione ha visto anche la partecipazione speciale dei cittadini, molti dei quali “custodi” dell’iniziativa congiunta di Forestami, Legambiente Lombardia ed ERSAF Custodiscimi che li aveva visti prendersi cura di una piantina forestale per 7 mesi per poi restituirla per i progetti di forestazione urbana.

Il progetto di Inveruno è reso possibile grazie al contributo di Bending Spoons, che è main partner di Forestami. “Amiamo Milano e ci riteniamo fortunati a poter chiamare casa questa incredibile città. Siamo orgogliosi di poter contribuire al suo futuro (verde) insieme a Forestami” dichiara Bending Spoons sui suoi canali social.