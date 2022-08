A inizio settembre torna la Festa dell'uva Anffas

Torna sabato 3 e domenica 4 settembre 2022 la Festa dell'uva organizzata da Anffas ad Abbiategrasso con musica, cibo e ovviamente tanta uva.

La Festa dell'uva di Anffas

Grazie alla disponibilità del Gruppo La Cappelletta, anche quest’anno verrò riproposta la tradizione della Festa dell’Uva: un momento per ritrovarsi e per raccogliere fondi a favore dell'Associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità intellettive e/o relazionali. Si potrà acquistare l'uva, e altro ancora, alla Cappelletta in via Stignani 61 ad Abbiategrasso sabato 3 e domenica 4 settembre dalle 10 alle 15 e dalle 17 alle 22. Basta una piccola offerta.

Il pranzo di Anffas

Domenica 4 settembre alle 12 Per prenotazioni: Sandra - 347 4609387 si potrà pranzare e fare festa insieme ai ragazzi e alle loro famiglie. Al pranzo seguirà un intrattenimento musicale. E' consigliabile prenotare entro giovedì 1 settembre chiamando Sandra al numero 347 4609387.