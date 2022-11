A "Il Centro" lo shopping di Natale all'insegna del divertimento

Il Natale sta bussando alle porte, e a IL CENTRO di Arese si attende l’arrivo della festa più amata dell’anno con tanto shopping, intrattenimento e divertimento.

Un Natale di shopping a "Il Centro"

Fino all’8 Gennaio, il tradizionale mercatino natalizio aspetta i visitatori con tante opportunità di acquisti sotto gli accoglienti porticati del mall. All’ingresso 4 (area esterna Iper la grande i) tra le numerose casette in legno addobbate a festa, sarà possibile scegliere e comprare tanti prodotti artigianali e alimentari. Spunti di ogni tipo per trovare

l’ispirazione giusta per uno splendido dono. E per i più piccoli, l’emozione del periodo di festa è salire a bordo del trenino su rotaia per un giro indimenticabile nell’area esterna fronte Viridea, ingresso 1 attivo dal lunedì al venerdì

dalle h. 15.00 alle h. 19.00 e dalle h.10.00 alle h. 20.00 nei giorni festivi e durante i weekend.1

Nella stessa area del magico trenino, tante possibilità di scattare foto e farsi selfie a bordo delle cabine di una statica ovovia addobbata come se si fosse in alta montagna.

Una nuova pista di kart

A IL CENTRO di Arese, l’attesa del Natale non è solo fare acquisti, ma anche tanto divertimento adrenalinico! Presso l’area eventi al primo piano, infatti, da giovedì 8 dicembre al 26 febbraio del prossimo anno, arriverà la pista di DRIFT KART, uno speciale allestimento tutto dedicato a chi ha la passione dei motori adatto a tutti, adulti e bambini. 1 Singola corsa 2€ – 3 corse 5€

Il tracciato, lungo ben 120 mt, su cui i kart elettrici di ultima generazione sono impegnati, è realizzato con un manto sintetico progettato per lo sci e lo snowboard con caratteristiche uniche di scorrevolezza che crea l’effetto neve/ghiaccio dove questi speciali mezzi regaleranno momenti di svago, ma anche di apprendimento, simulando sbandate, driftate, controsterzi e sorpassi come si guidasse realmente su un manto innevato.2

Ma le emozioni non finiscono qui! Domenica 4 dicembre, Galbani ha scelto di festeggiare i propri 140 anni a IL CENTRO di Arese. In piazza Primark, saranno presenti Benedetta Parodi che coordinerà chef Damiano Carrara e chef Tommaso Foglia che si sfideranno a colpi di ... tiramisù!

Le card regalo e le aperture straordinarie

E lo shopping continua in galleria negli oltre 200 punti vendita. Un’esperienza che diventa anche una perfetta idea che accontenta proprio tutti: la carta regalo! Primo centro commerciale ad aver introdotto la Gift Card digitale de IL CENTRO, è la soluzione ideale per un’inaspettata sorpresa da fare in occasione del Natale. Compatibile sia con il

sistema operativo iOS sia Android, consente di effettuare pagamenti tramite cellulare, o anche con il proprio smartwatch, in tutti i negozi e ristoranti del mall semplicemente contactless. Acquistabile direttamente sul sito centroilcentro.it arriva direttamente sul telefono del fortunato destinatario del regalo. E per chi preferisce c’è sempre la gift card fisica reperibile presso i due pad automatici della galleria oppure semplicemente all’infopoint

(ingresso 2).

Il Natale sta bussando alle porte e a IL CENTRO di Arese, si respira già aria di festa per celebrare insieme il periodo più magico dell’anno con tante occasioni di acquisto, di divertimento e intrattenimento.

In occasione del Natale, il mall prevede le seguenti aperture straordinarie:

- Da lunedì 12/12 a venerdì 23/12 apertura dalle h. 09.00 alle h. 23.00 (esclusa farmacia)

- Sabato 24/12 aperto dalle h. 09.00 alle h. 19.30

- Domenica 25/12 chiusura

- Lunedì 26/12 apertura dalle h. 09.00 alle h. 22.00 (esclusa farmacia)

- Sabato 31/12 apertura dalle 09.00 alle h. 19.30

- Domenica 01/01 chiusura

- L’ipermercato Iper la grande i segue lo stesso calendario, ma con apertura al mattino alle h.

08.00

Per tutti coloro che vogliono raggiungere il Mall senza l’utilizzo della propria auto, è disponibile il servizio navetta con 5 doppie corse giornaliere. Il biglietto è acquistabile solo online sul sito zaniviaggi.it al costo di 5 euro a/r. Inoltre è possibile usufruire del servizio di car sharing Share Now e utilizzare la linea 561 dalla fermata metropolitana 1 Rho fiera. Tutte le informazioni a questa pagina del sito.