L’autunno a Il Centro, il mall fra i più grandi d’Europa, porta regali!

A Il Centro fai shopping e vinci con il concorso

Da lunedì 20 settembre prende il via il concorso "Vinci con Il Centro" per vincere tante gift card e 3 super premi con l’estrazione finale.

Partecipare al concorso è estremamente facile e soprattutto…economico! È sufficiente spendere anche solo 1 euro in uno degli oltre 200 negozi o ristoranti in galleria, registrarsi (o accedere direttamente) all’area “Il mio Centro” del sito centroilcentro.it.

Seguendo le semplici istruzioni e scansionando lo scontrino, si può scoprire subito se si ha vinto una delle oltre 160 gift card de Il Centro del valore dai 20 euro ai 100 euro oppure uno fra i 1.500 codici validi per la visione di un film sul circuito Rakuten Tv. In caso di vincita, viene inviata una e-mail da presentare all’Infopoint (ingresso 2) e ritirare il premio immediato.

Ma non finisce qui! Per tutti è possibile partecipare all’estrazione finale per vincere una delle 3 Gift Card in palio del valore di 2 mila euro, 1.500 euro e mille euro che corrispondono rispettivamente ai vincitori del primo, secondo e terzo premio. La gift card de Il Centro ha una durata di 12 mesi ed è possibile utilizzarla negli oltre 200 negozi e ristoranti all’interno del mall.

Con solo 1 euro di shopping si può vincere…lo shopping!