A Il Centro di Arese protagonisti tiramisù e Benedetta Parodi

Oggi, domenica 4 dicembre, Galbani ha scelto di festeggiare i propri 140 anni a Il Centro di Arese. In piazza Primark, tante le persone a "gustarsi" Benedetta Parodi che ha coordinato chef Damiano Carrara e chef Tommaso Foglia che si sono sfidati a colpi di ... tiramisù!

Questo è uno dei tanti eventi in programma al mall di aresino in visita del Natale.

L’evento è aperto al pubblico all’interno del centro commerciale, al piano terra in corrispondenza dell’ingresso 1, a partire dalle 15.30.

Il TiramiShow

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Officine Buone – Onlus con cui Galbani lavora da tempo – ed è l’occasione per contribuire alle sue attività con il sostegno a un progetto che sarà presentato durante l’evento. Il TiramiShow è l’ultima tappa di una serie di appuntamenti con cui quest’anno Galbani ha voluto festeggiare il 140esimo anniversario dalla sua fondazione, ad opera di Egidio Galbani nel 1882. Le celebrazioni hanno toccato alcuni dei suoi stabilimenti, hanno dato la possibilità di vedere pezzi inediti del suo archivio storico e hanno anche coinvolto l’artista Diego Cusano per la realizzazione di un’opera di food art con protagonista l’iconico Formaggio Bel Paese Galbani. Il TiramiShow di Galbani Santa Lucia completa così i festeggiamenti per questo percorso compiuto dalla marca, dalla sua prima robiola a oggi.