IL CENTRO di Arese, uno degli shopping mall più visitati in Italia alle porte di Milano, si prepara ad accogliere l’originale Zoomunity DogShow dedicato a tutti gli appassionati della dog community. In programma sabato 9 e domenica 10 novembre presso Piazza Primark, al piano terra della galleria commerciale, l’evento, totalmente gratuito, si preannuncia ricco di intrattenimento, formazione e sensibilizzazione sulla salute e cura degli animali.

A Il Centro di Arese arriva Zoomunity Dog show

Insieme a Ca' Zampa, polo di eccellenza per il benessere degli animali domestici con medicina veterinaria all’avanguardia ma anche altri servizi come educazione cinofila, telemedicina, toelettatura, ozono-terapia, vendita di diete veterinarie e prodotti per i pet. L’appuntamento pet-friendly proporrà a tutti gli appassionati degli amici a quattro zampe un programma variegato, con momenti formativi condotti da professionisti del settore e appuntamenti di intrattenimento cinofilo.

Nel corso delle due giornate, i visitatori potranno approfondire l’impegno di Ca' Zampa e di alcune associazioni cinofile che parteciperanno all’evento con sessioni informative e dimostrazioni per sensibilizzare il pubblico sull’attenzione e cura dei propri animali domestici e promuovere l’adozione consapevole.

Le associazioni coinvolte sono:

Akita Inu Rescue Onlus Italia – organizzazione cinofila dedicata al recupero, alla tutela e alla promozione del benessere della razza Akita Inu/Shiba;

Pacav Onlus - Progetto Aiuta un Cane A Vivere – organizzazione di volontariato impegnata nel salvataggio, riabilitazione e reinserimento di cani maltrattati, abbandonati o che hanno subito gravi traumi;

Abbaudire… Can che abbaia… ha qualcosa da dire – progetto di educazione cinofila volto a migliorare la comunicazione e la relazione tra cani e proprietari.

Le attività in programma

Domenica pomeriggio i visitatori di tutte le età avranno l’opportunità di partecipare a un’attività coinvolgente guidata da Barbara Basso, conosciuta come Barbara Dog Trainer, che condurrà una divertente caccia al tesoro per i cani e i loro proprietari.

Il programma prevede anche dog shows per ammirare esemplari di razza e per conoscere cani in cerca di una casa. In particolare domenica, grazie al sostegno di Zoomunity, la community dedicata al mondo del Pet e del Vet, tutti coloro che parteciperanno all’evento avranno la possibilità di far sfilare i propri fedeli compagni e di vincere riconoscimenti e premi.

Tutti i visitatori avranno l’opportunità di ritirare un gadget personalizzato firmato IL CENTRO, un ricordo tangibile di un weekend unico e coinvolgente.

IL CENTRO si conferma una realtà attenta a tutte le esigenze dei clienti e in particolar modo sensibile e pet-friendly, ovvero vicina alle necessità degli amanti degli animali e degli amici a 4 zampe.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELL’EVENTO

Sabato 9 novembre

Mattina:

11:00: Scopri la nostra Associazione – a cura di Pacav Onlus

11:30: L'importanza della prevenzione per la salute del pet e come affrontare il freddo – a cura di Ca’ Zampa

12:00: Conosciamo l'Akita/Shiba e il loro Rescue – a cura di Akita Rescue Onlus Italia

12:30: Educare il tuo cane: i comandi essenziali – a cura di Ca’ Zampa

Pomeriggio:

15:30: Come adottare un Akita/Shiba – a cura di Akita Inu Rescue Onlus Italia

16:00: Presentazione cani in cerca di casa – a cura di Pacav Onlus

16:30: Il gioco nella relazione – a cura di Abbaudire… Can che abbaia… ha qualcosa da dire

17:00: Sfilata dedicata alla razza Akita/Shiba – a cura di Akita Rescue Onlus Italia

18:00: Premiazioni sfilata – a cura di Zoomunity

Domenica 10 novembre

Mattina:

11:00: Guida alla museruola, pettorina e guinzaglio – a cura di Ca’ Zampa

11:30: Prevenzione ortopedica, segnali e cure dei principali problemi ortopedici del pet, dalla displasia all’artrosi – a cura di Ca’ Zampa

12:00: Conosciamo l'Akita/Shiba e il loro Rescue – a cura di Akita Rescue Onlus Italia

12:30: Esercizi per educare alla calma – a cura di Abbaudire… Can che abbaia… ha qualcosa da dire

Pomeriggio:

15:30: Adottare a distanza – a cura di Pacav Onlus

16:00: Caccia al tesoro – a cura di Barbara Dog Trainer

17:00: Sfilata cani aperta a tutti – a cura di Zoomunity

18:00: Premiazioni e ringraziamenti ai professionisti e alle Associazioni partecipanti – a cura di Zoomunity