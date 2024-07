A "Il Centro" di Arese arriva il mondo dei Pokemon

IL CENTRO di Arese, uno degli shopping mall più visitati in Italia alle porte di Milano, è pronto a trasformarsi in un universo affascinante e coinvolgente: il mondo dei Pokémon, i famosi personaggi che hanno conquistato il cuore di milioni di bambini e adulti in tutto il mondo, diventando un fenomeno culturale.

L’appuntamento con “Gioca e Scambia con i Pokémon” è fissato per sabato 13 e domenica 14 luglio, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, presso l’area Iper La grande i della galleria commerciale. Un evento interamente gratuito che farà brillare di gioia gli occhi di tutti i piccoli visitatori!

Due giorni dedicati a giochi, attività interattive e tanto divertimento, pensate per gli appassionati di Pokémon di tutte le età. I Pokémon, nati dalla mente creativa di Satoshi Tajiri nel 1996, sono creature con abilità speciali che vivono in armonia con gli esseri umani nel loro mondo. Il successo dei Pokémon è stato immediato e duraturo, diventando un simbolo di crescita e scoperta per diverse generazioni. Durante l'evento, saranno distribuiti numerosi gadget esclusivi.

E le sorprese non finiscono qui!

Domenica 14 luglio, alle ore 15:00, 16:00, 17:00 e 18:00, il celebre Pikachu, la mascotte più amata del mondo Pokémon, farà una speciale apparizione per incontrare i fan. Un’occasione imperdibile per poter fare una foto con lui e ricevere un caloroso abbraccio dal Pokémon più famoso.

Inoltre, per ricordare la fantastica esperienza vissuta a IL CENTRO, tutti i partecipanti riceveranno un prezioso regalo da collezione: una carta gigante Pokémon in edizione speciale.

Una straordinaria opportunità per trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici, immergendosi nell’entusiasmante mondo dei Pokémon. IL CENTRO di Arese invita tutti i visitatori per un weekend all'insegna della gioia e del divertimento, un'esperienza destinata a lasciare un segno indimenticabile nei ricordi di grandi e piccini.