Sorgerà nel centro Don Giamboni, la soddisfazione dell'assessore Zucca.

L'Amministrazione comunale di Gaggiano, coadiuvata dal prezioso lavoro dell'Ufficio Tecnico, ha reso disponibile il centro Don Giovanni Giamboni (ex Stallone) in via Marconi per la costituzione di una Casa di comunità.

A Gaggiano sorgerà una Casa di comunità

"Con orgoglio e soddisfazione annunciamo ai nostri concittadini che Regione Lombardia ha ritenuto che il centro fosse un luogo meritevole e con delibera di Giunta del 15 dicembre ha stabilito che in esso sia costituita la Casa di comunità, ovvero un punto di riferimento per la popolazione che in un unico centro troverà medici di base e specialistici, infermieri, assistenza domiciliare, servizi di natura sociale e prevenzione - annuncia l'assessore Marzia Zucca - Insomma una vera presa in carico delle persone dal punto di vista socio-sanitario. Un grande successo per Gaggiano e di estrema utilità per il territorio. Con pazienza e tenacia l'Amministrazione ha trovato uno sbocco utile per il centro Don Giamboni".