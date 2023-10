A Gaggiano ripulita area dai rifiuti abbandonati

Nuova operazione in paese per ripulire un’area dove, nelle scorse settimane, erano stati abbandonati dei rifiuti. Il luogo riguarda la pista ciclabile che porta al Bosco dei 100 passi a Gaggiano, dove ignoti hanno senza remora lasciato dei rifiuti.

L’Amministrazione è sempre attenta ad ogni segnalazione ed interviene nel minor tempo possibile per ripristinare la normalità.

«Il problema negli ultimi mesi si sta facendo davvero più gravoso (anche economicamente) per il Comune, in quanto gli abbandoni sono notevolmente aumentati – prosegue Zucca - Si tratta per lo più di mobili, di macerie, elettrodomestici e a volte di rifiuti speciali come lana di roccia. Tutte cose che provengono da lavori di edilizia, dell'affidarsi a chi fa svuotamento cantine o piccoli traslochi senza essere in regola o, pur essendolo, decide comunque di non conferire regolarmente i rifiuti. Per questo chiedo a tutti di prestare attenzione a chi ci si affida».