A Gaggiano inaugurata l'auto per il trasporto degli organi

A Gaggiano è stato inaugurato il mezzo per il trasporto urgente degli organi. E' frutto di alcune donazioni da parte della comunità.

Ecco l'auto per il trasporto degli organi. Ad inaugurarla la Polizia Locale

La Polizia Locale di Gaggiano, che fa parte dell’Unione i Fontanili, ha inaugurato oggi, sabato 9 luglio, il nuovo mezzo per il trasporto urgente di organi. Un’auto acquistata grazie al contributo di diverse donazioni, in dotazione agli agenti per effettuare un servizio estremamente importante per la comunità. Il mezzo, una Honda Civic con prestazioni elevate, e dotata di tutti gli accessori necessari per il trasporto in sicurezza di organi dal luogo dell’espianto all’ospedale di trapianto.

La soddisfazione del sindaco Perfetti

Soddisfatto il sindaco di Gaggiano Sergio Perfetti:

“Ringrazio tutti coloro che hanno contributo alla realizzazione di questo progetto, gli agenti gli ufficiali della polizia locale, un servizio importante che rispecchia il valore sociale della comunità del nostro territorio”.

Il servizio avverrà in collaborazione, grazie ad una convenzione, con AREU Lombardia.