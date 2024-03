A Gaggiano entra in funzione zona Ztl in via 2 giugno

L’Amministrazione Comunale di Gaggiano informa che - con delibera n.38 del 7/3/24 - è stata istituita una zona a traffico limitato (ZTL) in Via 2 Giugno, che verrà attivata - in via sperimentale - a partire da lunedì 25 marzo e fino al 31 dicembre 2024, nei giorni feriali (lunedì/venerdì) dalle h. 7:00 alle h. 9:00.

Per ridurre il flusso di traffico

Dalla ZTL sono esclusi tutti i residenti di Gaggiano e frazioni e gli autorizzati (per es. forze dell’ordine, mezzi di soccorso e ambulanze, veicoli con contrassegni rilasciati alle persone disabili o al servizio di persone invalide, veicoli di associazioni per assistenza a persone bisognevoli, di medici e personale infermieristico per assistenza a domicilio, ecc.). L'obiettivo è quello di escludere il traffico di attraversamento nelle ore di punta, garantendo una maggior sicurezza per le utenze più deboli. Saranno previsti controlli e sanzioni per i trasgressori.