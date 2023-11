È tutto pronto per la partenza della Milan Games Week & Cartoomics 2023, l'iniziativa che da domani, venerdì 24 a domenica 26 novembre si terrà nei padiglioni 9, 11, 13 e 15 dell’Auditorium di Fieramilano Rho.

A Fireamilano Rho arriva la Games week & Cartoomics 2023

Tre giorni dedicati al meglio del videogame, del fumetto, del cinema, del gioco da tavolo per quella che è stata definita l'edizione più grande di sempre aggiungendo ben 8mila mq in più rispetto alla passata edizione. La storica kermesse si prepara ad aprire il suo sipario con l’obiettivo di unire tutte le arti e le forme di espressione all’interno di un unico appuntamento crossmediale dove tutti i visitatori potranno trovare il meglio delle proprie passioni in mostra.

L’anima gaming della manifestazione sarà protagonista dei padiglioni 11, 13 e 15 grazie a numerose postazioni e opportunità di gioco che permetteranno di provare i titoli della stagione. Dai single ai multiplayer, passando per i platform, le avventure, i GDR e i racing game, tutto il meglio del panorama videoludico sarà disponibile in un unico centro di interesse.

Non solo videogame per tutti, ma spazio anche per l'esports. Pensata per il PVP e il gioco online è l’area Esportshow, il punto di riferimento per gli appassionati della scena competitiva. Qui, senza alcuna sosta, sarà possibile vedere in azione i migliori giocatori e team e vivere in prima persona sfide indimenticabili sui videogiochi del momento. E a fianco del brivido competitivo, un appuntamento imperdibile saranno gli Italian Esports Awards, le premiazioni dedicate all’eSport italiano, che si terranno venerdì 24 novembre sotto i riflettori del Central Stage.

Spazio anche per fumetti e libri

Spento lo schermo, la seconda anima della manifestazione vive sulla carta e presso l’area Planet Comics & Books, dove sarà possibile scoprire tutte le novità delle migliori case editrici. Tra queste, in anteprima, Samantha Shannon presenterà il suo nuovo libro Un Giorno Di Notte Cadente e si festeggeranno i 25 anni di Harry Potter insieme ad Arch Apolar, illustratore delle copertine dell’edizione speciale che celebra l’anniversario del magico best seller, e a Serena Riglietti, autrice delle iconiche illustrazioni della prima edizione, in un’occasione unica e imperdibile per rivivere gli indimenticabili momenti vissuti con il maghetto più famoso della letteratura moderna.

Anche i migliori autori e disegnatori saranno presenti a Milan Games Week & Cartoomics 2023. Direttamente dal Giappone, Shinichi Ishizuka, Sergei e Masaru Kitao racconteranno i trucchi del mestiere, ripercorrendo le loro leggendarie carriere e offrendo una retrospettiva unica sullo scenario artistico orientale. Sul fronte occidentale, invece, Chris Claremont e Esad Ribic, mostreranno la loro arte e le loro opere più celebri, proponendo un punto di vista autorevole e inedito sul seguitissimo e intramontabile universo dei supereroi.

Milan Games Week & Cartoomics è l’evento disegnato sulla generazione Z, capace di affiancare il più importante appuntamento italiano dell’ultimo decennio dedicato al gaming, agli eSport, al digital entertainment e alla geek culture alla storica manifestazione che da oltre 30 anni celebra il mondo dei comics, dei manga e dell’editoria. Dal 24 al 26 novembre, basterà varcare la soglia dei padiglioni 9, 11, 13, 15 e dell’auditorium di Fieramilano (Rho) per vivere un’esperienza memorabile e concludere in bellezza un anno artisticamente incisivo che contribuirà a cambiare per sempre il futuro. I biglietti sono disponibili sul sito milangamesweek.it.